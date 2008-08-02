Владимир Шандра про эпидемии, колодцы и Одесскую область

Угрозы возникновения эпидемий в подтопленных регионах нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

«По справкам областных управлений санэпидемстанций эпидемий и угроз эпидемий нет», - сказал В.ШАНДРА, отметив, что эпидемиологическое состояние на подтопленных территориях находится в норме.

По его словам, санэпидемиологические мероприятия проводят соответствующие службы МЧС, военные и местные СЭС.

В.ШАНДРА также отметил, что в подтопленных населенных пунктах продолжаются работы по откачиванию воды из домов и колодцев, после чего проводится дезинфекция воды в колодцах для обеспечения людей питьевой водой.

Министр заверил, что в целом ситуация в зоне наводнения нормализуется, и реки постепенно входят в свои русла.

Он отметил, что благодаря усилиям работников МЧС не произошло подтопления ни одного из домов в Одесской области.

«Вода падает вниз, нужно приступать к восстановительным работам», - сказал В.ШАНДРА.