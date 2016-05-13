В Днепропетровской области за вымогательство взятки задержали полицейского
16:14, 13 мая 2016Общество
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Сотрудники управления внутренней безопасности в Днепропетровской области совместно с военной прокуратурой Криворожского гарнизона Южного региона задержали полицейского за вымогательство взятки.
Полицейский вімогал взятку / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, инспектор полиции одного из территориальных отделов требовал 30 тыс. грн за непривлечение гражданина к уголовной ответственности.
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Правоохранитель был задержан 12 мая после получения им части денег в сумме 10 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды должностным лицом") продолжаются соответствующие следственные действия.
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