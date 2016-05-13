В Днепропетровской области за вымогательство взятки задержали полицейского

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, инспектор полиции одного из территориальных отделов требовал 30 тыс. грн за непривлечение гражданина к уголовной ответственности.

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Правоохранитель был задержан 12 мая после получения им части денег в сумме 10 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды должностным лицом") продолжаются соответствующие следственные действия.