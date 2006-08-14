«Нафтогаз Украины» договорился с «РосУкрЭнерго» о реструктуризации долга

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» договорилась с компанией «РосУкрЭнерго» о реструктуризации долга за поставленный газ. Об этом сообщил УНИАН министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Долг будет погашаться согласно графику, который сейчас готовится «Нефтегазом» и «РосУкрЭнерго», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что языком ультиматумов никто разговаривать с Украиной не будет.

По словам Ю.БОЙКО, график погашения долга будет готов за 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, 6 июля председатель правления ЗАО "Укргаз-Энерго" Игорь ВОРОНИН, выступая с отчетом о результатах хозяйственной деятельности компании в первом полугодии 2006 года во время заседания наблюдательного совета ЗАО в Москве, заявил, что задолженность предприятий, входящих в структуру НАК "Нафтогаз Украины", перед ЗАО "Укргаз-Энерго" за поставленный в 2006 году природный газ на сегодня составляет около 1 млрд. грн.

И.ВОРОНИН отметил, что несвоевременная оплата природного газа предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» приводит к возникновению «кассового разрыва» между денежными поступлениями и платежными обязательствами компании.

13 июля тогдашний председатель НАК «Нафтогаз Украины» Александр БОЛКИСЕВ сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца августа с.г. погасить задолженность за поставленный в 2006 году природный газ перед ЗАО «Укргаз-Энерго» в размере 380 млн. дол.

По его словам, это - текущая задолженность и ее не нужно расценивать как долгосрочные долги компании. При этом А.БОЛКИСЕВ добавил, что задолженность «Укргаз-Энерго» перед «РосУкрЭнерго» за поставленный в 2006 году природный газ составляет 1,03 млрд. грн.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках российского газа в Украину.

ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 дол. за тысячу кубометров.

«Укргаз-Энерго» поставляет природный газ промышленным потребителям Украины со 2-го квартала 2006 года по единой цене 655 грн./1.000 куб. м (включая все действующие налоги и сборы). ДК «Газ Украины» и другие газотрейдеры реализуют потребителям импортированный газ по цене 670 грн./1.000 куб. м.