В Украину возвращается жара

Завтра, 1 августа, в Украине осадки не ожидаются, температура ночью составит 9-14°, днем - 22-27°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На высокогорье Карпат воздух прогреется до 13-18°; на Закарпатье ночью 12-17°, днем 25-30°.

2-3 августа сохранится небольшая и переменная облачность. Без осадков, только днем 2 августа на крайнем западе, 3 августа в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 2 августа 10-15°, 3 августа 13-18°, в восточных областях 9-14°; днем 24-29°, в южных областях и на Закарпатье 30-34°, 3 августа в западных областях 22-27°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°.

4-5 августа в западных, северных, а 5 августа и в центральных, Одесской и Николаевской областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в Крыму, Приазовье, восточных, а 4 августа и в южных областях ночью составит 16-22°, днем 30-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 4 августа 25-30°, 5 августа 21-26°, в западных областях 16-21°.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура ночью в столице составит 12-14°, днем 23-25°, по области - ночью 9-14°, днем - 22-27°.

2-3 августа в Киеве и области без осадков, только утром и днем 3 августа кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 2 августа 10-15°, 3 августа 13-18°; днем 24-29°.

В течение 4-5 августа ожидаются дожди с грозами (только ночью 4 августа преимущественно без осадков). Температура ночью 13-18°, днем 4 августа 25-30°, 5 августа 21-26°.