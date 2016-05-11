Порошенко поздравил Савченко с днем рождения. Летчице сегодня исполняется 35 лет

"Поздравляю с Днем рождения нашу Надежду – символ веры в победу над агрессором! Делаю все возможное, чтобы поздравить лично Героя на родной земле", - написал он в Twitter.

Поздравляю с Днем рождения нашу Надежду – символ веры в победу над агрессором! Делаю все возможное, чтобы поздравить лично Героя на родной земле — Петр Порошенко (@poroshenko) 11 мая 2016 г.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Савченко родилась 11 мая 1981 года.