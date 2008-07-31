Ехануров будет летать над Ивано-Франковщиной

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ посещает районы Ивано-Франковской области, в которых военнослужащие Вооруженных Сил оказывают помощь пострадавшим от наводнения и принимают участие в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, министр обороны прилетел в Ивано-Франковск с рабочей поездкой сегодня утром.

Цель поездки Ю.ЕХАНУРОВА - ознакомление с ходом выполнения мер по ликвидации последствий стихийного бедствия, которые осуществляют украинские военные, а также непосредственно на месте осуществление организации, координации и контроля с целью как можно более эфективного выполнения этих задач.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в ходе рабочей поездки министр обороны осуществит облет района Верховины, который пострадал от последствий наводнения и нуждается в активной помощи военных.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ посетит Снятинский район Ивано-Франковской области, где военнослужащие 703-го инженерного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ в рекордный срок установили тяжелый механизированный мост через реку Прут неподалеку от поселка Ильинцы.

Введение в действие этого моста позволило разблокировать район, где живут свыше 25 тысяч прикарпатцев. Технические характеристики этого сооружения позволяют выдерживать перевозку грузов до 60 тонн. Следовательно, жители блокированных районов имеют возможность в полной мере получить помощь, продукты питания и медикаменты.

В течение рабочей поездки глава оборонного ведомства также посетит Черновицкую область.