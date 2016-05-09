В Одессе за нарушение общественного порядка задержаны 14 человек

В Одессе по подозрению в нарушении общественного порядка уже задержаны более 14 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подавляющее большинство были задержаны на Алле Славы, где проходили торжественные мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом.

"Сейчас уточняется точное количество людей, которые сегодня были доставлены в отделы полиции", - отметили в главке.

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По словам начальника ГУНП в Одесской области Георгия Лорткипанидзе, со вчерашнего дня на охрану публичного порядка в Одессе заступили более двух тысяч сотрудников, из них 500 - приданные силы из других областей.

Также со вчерашнего дня на всех въездах в город стоят блокпосты, проверяющие подозрительные автомобили и людей.