На Киевщине перезахоронили шестерых солдат Красной армии (фоторепортаж)

Церемония прошла в Юровке. В ходе обороны этого села и села Вита-Почтовая в Киевской области солдаты погибли в 1941 году. Во время Второй мировой войны через Виту-Почтовую проходил передний край обороны Киева.

Агентство Reuters опубликовало фоторепортаж с перезахоронения.

Как говорится на сайте общества "Память", целью организации является выявление и перезахоронение жертв боевых действий периода Первой и Второй мировых войн, революций, политических репрессий, а также восстановление и благоустройство военных кладбищ, научное исследование хода боевых операций.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года на Львовщине перезахоронили 85 польских солдат, погибших в начале Второй мировой.