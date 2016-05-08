Порошенко: в составе Красной армии воевали почти 130 тысяч украинских женщин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Нынешний День памяти и примирения глубоко символично объединяется с Днем матери», - заявил он.

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«Только в составе Красной армии воевали почти 130 тысяч украинских женщин. Определяющей была их роль и в советских партизанских отрядах, и в украинском подполье», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поблагодарил ветеранов Второй мировой войны за самопожертвование во имя победы над нацизмом. Порошенко напомнил, что украинцы воевали против нацизма в составе Красной армии и советских партизанских отрядов, в рядах УПА, в военных соединениях стран антигитлеровской коалиции и европейских движениях сопротивления.