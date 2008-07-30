Киевское метро - на грани остановки

Начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ заявляет, что в случае не повышения тарифов на проезд в подземке в ближайшее время, работа предприятия может быть приостановлена.

Об этом говорится в заявлении П.МИРОШНИКОВА, которое обнародовано на официальном портале столичного метро.

По словам руководителя предприятия, ситуация достигла критического предела.

“В то время, когда вокруг метрополитена продолжаются бессмысленные пересуды (относительно заявлений отдельных политиков о возможной приватизации КП “Киевский метрополитен” – УНИАН), на предприятии действительно сложилось трудное положение, заключающееся в том, что на протяжении последних лет, из-за хронического недофинансирования, эксплуатационные потребности метрополитена обеспечивались далеко не в достаточных объемах”, - отметил П.МИРОШНИКОВ.

Как сообщил начальник метрополитена, особенно это касается неудовлетворительного приобретения запасных частей и комплектующих, специальной техники и материалов, необходимых для поддержания жизнедеятельности предприятия. Как следствие, состояние объектов метрополитена и подвижного состава из года в год ухудшается и постепенно приобретает “угрожающие” перспективы.

П.МИРОШНИКОВ отметил, что если сооружения метрополитена удается поддерживать в надлежащем состоянии благодаря усилиям работников предприятия, то подвижной состав “на их энтузиазме не поедет”, а ремонтировать его практически ничем.

“Если подобная ситуация будет продолжаться и в дальнейшем, недалеко то время, когда метрополитен вынужден будет приостановить свою работу. Другого выхода из критической ситуации, кроме повышения тарифа на проезд в метрополитене до уровня, необходимого для покрытия расходов, не существует”, - сказал П.МИРОШНИКОВ.