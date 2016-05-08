Сегодня отмечают Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Как сообщили УНИАН в Информационном отделе Общества Красного Креста Украины, международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - это самая гуманитарная сеть в мире.

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Всего в мире действуют Международный комитет Красного Креста (МККК), Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) и 190 национальных обществ Красного Креста, в том числе и Общество Красного Креста Украины.

Общество Красного Креста Украины - это почти 4 млн человек, объединенных в 48 тыс. 673 первичных, 630 районных, городских и городских районных, а также 24 областных организаций, а также Киевская городская организация. Таким образом, это самая большая в Украине благотворительная общественная организация.

Всемирное сообщество Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет в своих рядах около 500 тыс. сотрудников и 17 млн добровольцев, которые помогают пострадавшим в результате стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, оказывают помощь жителям городов и труднодоступных регионов, а также защищают интересы незащищенных групп населения в тесном сотрудничестве с органами государственной власти.