В Одессе проверяют информацию о минировании ж/д вокзала

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Кира Голота, сегодня около 10.45 поступило анонимное сообщение о минировании вокзала. На место выехали сотрудники всех соответствующих служб и ведомств.

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Все пассажиры и сотрудники вокзального комплекса эвакуированы.

Проводится проверка территории.