В Одессе проверяют информацию о минировании ж/д вокзала
12:27, 05 мая 2016Общество
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В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала.
Одесский ж/д вокзал / londred.com
Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Кира Голота, сегодня около 10.45 поступило анонимное сообщение о минировании вокзала. На место выехали сотрудники всех соответствующих служб и ведомств.
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Все пассажиры и сотрудники вокзального комплекса эвакуированы.
Проводится проверка территории.
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