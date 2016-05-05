В Одессе проверяют информацию о минировании ж/д вокзала

12:27, 05 мая 2016
Общество
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В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании железнодорожного вокзала.

Вокзал Одесса / londred.com

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Кира Голота, сегодня около 10.45 поступило анонимное сообщение о минировании вокзала. На место выехали сотрудники всех соответствующих служб и ведомств.

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Все пассажиры и сотрудники вокзального комплекса эвакуированы.

Проводится проверка территории.

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