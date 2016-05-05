Стрельба возле "7 канала" в Одессе произошла из-за ДТП - полиция

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, установлено, что в день конфликта в 12.37 в центре Одессы – в районе Александровского проспекта - автомобиль Nissan Sunny при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем Honda, и уехал. После этого водитель Honda решил сам найти владельца Nissan.

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Как отметили в главке, собственнику Honda удалось узнать имя владельца Nissan, а также то, что этот автомобиль принадлежит жителю города Арциз Одесской области. Водитель Honda, позвонив своему знакомому в Арциз, выяснил, что тот знает человека с таким именем, и просил договориться с ним о встрече, что и было сделано.

«Встречу назначили возле офиса телеканала. Однако, позже оказалось, что мужчина договорился о встрече не с владельцем Nissan, а с его сводным братом, у которого аналогичная фамилия, имя, отчество. Он работает на телеканале и не имеет никакого отношения к данному событию», - отметили в полиции.

Подъехав на указанное место, водитель и двое пассажиров Honda подошли к журналисту и двум видеооператорам, которые их ждали. Между ними завязалась драка, во время которой было совершено три выстрела: два - из помпового ружья, патроны которого были снабжены резиновыми шариками, и один - из газово-шумового пистолета. Прибывшие на автомобиле Honda скрылись.

Полиция предварительно установила, что из ружья стрелял мужчина из Honda, из пистолета - сотрудник телеканала. Оружие зарегистрировано на имена стрелявших. Как подчеркнули в отделе, следствию предстоит установить, кто из участников конфликта выстрелил первым.

В результате инцидента трое пострадавших сотрудников СМИ с травмами и ранениями были доставлены в медицинские учреждения. С места происшествия изъята одна гильза калибра 9 мм без маркировки, 3 резиновых шарика серого цвета, 2 пыжа из бумаги белого цвета, а также пластиковая гильза калибра 12 мм.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 п. 1-7 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В настоящее время личность владельца автомобиля Honda установлена и опознана потерпевшими. Им оказался житель города Белгорода-Днестровского Одесской области.

«Также установлены лица из его близкого окружения, которые могут быть причастны к совершению преступления. Сейчас расследование продолжается, проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника, он объявлен в розыск», - сказали в главке.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 3 мая возле офиса телеканала «7 канала», на улице Старопортофранковской, 99, на его сотрудников напали трое неизвестных, приехавших на автомобиле Honda. Во время общения между сотрудниками СМИ и мужчинами возникла драка, в ходе которой один из прибывших выстрелил в сторону журналистов из помпового ружья. В результате выстрела из помпового ружья ранение получил журналист, у операторов – травмы другого характера.

4 мая «7 канал» показал сюжет с комментариями потерпевших. В частности, корреспондент отмечал, что вместе с видеоператором они делали сюжет о «неправильных парковках», в результате чего произошел конфликт – требовали удалить видео. Позднее раздался звонок на мобильный телефон этого видеооператора с требованием встретиться.