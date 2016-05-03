Под Житомиром лось спровоцировал ДТП, погиб нацгвардеец
2 мая на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, вблизи пгт Гуйва Житомирского района, произошло ДТП, в результате которого погиб 24-летний солдат Нацгвардии и травмированы 4 человека, среди них - граждане США и Беларуси.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Около 22.00 на 5 км + 700 м указанной автодороги водитель микроавтобуса "Opеl Movano", двигаясь в направлении г. Бердичева, наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. От удара транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где произошло двойное столкновение сначала с автомобилем "Fiat Linea", а затем - с "Mersedes Sprinter", которые двигались во встречном направлении", - говорится в сообщении.
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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Fiat Linea", 24-летний солдат Нацгвардии, житель Романовского района, погиб на месте происшествия.
С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения областного центра доставлены еще 4 человека, среди которых двое граждан США и один - Беларуси.
Напомним, в конце апреля в Тернопольской области дикий кабан спровоцировал ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка.