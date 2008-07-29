ГПУ установила, что в аэропорту “Борисполь” регулярно воруют багаж

Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки установила многочисленные факты нарушений закона в работе служебных лиц аэропорта “Борисполь”, Государственной авиационной администрации Министерства транспорта и связи и органов внутренних дел относительно выполнения возложенных на них функций по обеспечению сохранности багажа пассажиров, предотвращения его хищения, предупреждения этих преступлений и профилактики преступности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом шла речь во время расширенного заседания коллегии ГПУ под председательством генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

По данным Генпрокуратуры, лишь крупнейшие авиаперевозчики получили в 2007 году более 11 тыс. обращений пассажиров о возмещении убытков от хищения багажа и почти 2 тыс. - в этом году. В то же время требования Закона Украины «О Государственной программе авиационной безопасности гражданской авиации» относительно транспортировки грузов, багажа в пределах контролируемой зоны аэропорта только в сопровождении персонала службы авиационной безопасности совместно с работниками органов внутренних дел администрацией аэропорта не выполняются. Министерство транспорта и связи Украины не привело ведомственные нормативные акты в соответствие с действующим законодательством, констатируют в ГПУ.

Также, обращают внимание в Генпрокуратуре, ослабился ведомственный контроль со стороны ГУ МВД Украины в Киевской области и Министерства внутренних дел Украины относительно решения заявлений и сообщений граждан о кражах имущества пассажиров, которые поступали в ЛО на воздушном и водном транспорте. Генеральной прокуратурой Украины по результатам проверки в линейном отделе выявлено и поставлено на учет более 110 скрытых преступлений.

Кроме того, неединичные факты сокрытия преступлений от учета выявлены в работе ЛУ метрополитена ГУ МВД Украины в г. Киеве при рассмотрении и решении заявлений о кражах имущества граждан.

Была раскритикована также деятельность прокуратуры г. Киева и Днепровской транспортной прокуратуры в связи с ненадлежащим прокурорским надзором за соблюдением законов на транспорте.

Решением коллегии осуществлен ряд организационных мероприятий, направленных на улучшение эффективности прокурорского надзора. Подготовлены представления Министерству транспорта и связи Украины и Министерству внутренних дел Украины об устранении нарушений закона, подчеркнули в пресс-службе ГПУ.