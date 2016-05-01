Военный эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в Украине

Такое мнение высказал в интервью ONLINE.UA военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Это зависит от ситуации на фронте. Поскольку количество контрактников увеличилось, это дает меньшую потребность в мобилизации. Если же ситуация на фронте ухудшится, будет объявлена очередная волна мобилизации", — считает он.

В то же время, по словам Згурца, "следует понимать, что мобилизация — это просто увеличение количества личного состава ВСУ".

При этом он дал советы, как сделать мобилизационный процесс более качественным.

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"В нашем случае количество не переходит в качество автоматически. Качество строится на тренировках и подготовке. Поэтому, во-первых, желательно привлекать на контракт людей, которые были мобилизованы в первых волнах. В любом случае, эффективное ведение боевых действий возможно мотивированными и умелыми людьми. Костяк армии надо создавать из контрактников. Второе: мобилизация должна быть привязана к развитию отрядов территориальной обороны. В таких отрядах люди должны проходить предварительную подготовку, чтобы мы не повторили ситуацию первой и второй волн мобилизации, когда мобилизовали людей, которые не понимали и не были готовы к тому аду, в который они попали", — добавил Згурец.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместо новой волны мобилизации украинским военнослужащим увеличат денежное обеспечение.