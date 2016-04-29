Отголоски трагедии 2 мая: в Одессе заказчик убийства евромайдановца приговорен к 10 годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что весной 2015 года осужденный за 10 тыс. долларов заказал убийство одного из представителей местного Евромайдана.

Потенциальную жертву злоумышленник считал причастным к гибели людей 2 мая 2014, в том числе своего товарища.

Как отметили в пресс-службе, прокуратура области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к 10 годам лишения свободы.

Гражданин признан виновным в покушении на умышленное убийство на заказ (ч. 2 ст. 15 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Вердикт вынесен 27 апреля.

В пресс-службе уточнили, что правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, покушение готовилось на Сергея Ходияка, который участвовал в массовых акциях в центре Одессы 2 мая 2014 года.

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Напомним, в июне 2015 года Приморский районный суд Одессы арестовал 29-летнего местного жителя, который подыскивал киллера для убийства известного проукраинского активиста.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.