У львовянина из автомобильного сейфа похитили более 120 тысяч гривен
17:02, 29 апреля 2016Общество
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В Сиховский отдел полиции Львова обратился 38-летний львовянин, директор одного из ООО, который сообщил, что у него похитили денежные средства на общую сумму 120,2 тыс. грн.
dpsu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, заявитель указал, что 4 тыс. евро и 5 тыс. грн похитили из металлического сейфа, который находился в его автомобиле «Мерседес».
Все обстоятельства преступления расследуются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области из магазина похитили банковский терминал.
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