У львовянина из автомобильного сейфа похитили более 120 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, заявитель указал, что 4 тыс. евро и 5 тыс. грн похитили из металлического сейфа, который находился в его автомобиле «Мерседес».

Все обстоятельства преступления расследуются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области из магазина похитили банковский терминал.