Чубаров прокомментировал запрет крымскотатарского флага на "Евровидении"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Организаторы "Евровидения" упорядочили использование флагов, оставив возможность лишь для демонстрации государственных флагов стран-участниц данного конкурса", - подчеркнул Чубаров.

Кроме того, он рассказал, что ему такое решение не нравится.

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"Но оставляю за ними это право - организаторы стремятся максимально избежать препятствий, которые могут возникнуть в результате политизации Кремлем конкурса", - заявил Чубаров.

Напомним, организаторы "Евровидения-2016" приняли решение запретить во время конкурса использование крымскотатарского, косовского, палестинского флагов и некоторых других.