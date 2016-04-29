Организаторы Евровидения запретили использование крымскотатарского флага

Правила, опубликованные на сайте концертного холла Stockholm Globe Arena, запрещают приносить с собой на концерты эти флаги. Также под запрет попали флаги так называемой "ДНР", Северного Кипра, Нагорного Карабаха и флаг Басков.

Читайте такжеДжамала будет представлять Украину на "Евровидении-2016" в Швеции

Кроме этого, организаторы подчеркнули, что "строго запрещено" использовать флаг "Исламского государства".

Организаторы отметили, что на шоу можно принести флаги стран-участниц конкурса или стран, которые ранее принимали участие в конкурсе (например, Румыния), и флаги стран ООН. Кроме того, разрешается использование флага Евросоюза и радужного флага.

Как сообщал УНИАН, Украину на конкурсе будет представлять Джамала с песней "1944", которая стала победителем Национального отбора для Евровидения, финал которого проходил 21 февраля.