На Днепропетровщине председателя сельсовета задержали на взятке в 3 тысячи долларов

18:39, 28 апреля 2016
Общество
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Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала на взятке председателя одного из сельских советов Петриковского района Днепропетровской области.

На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі / sbu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал от местного жителя 3 тысячи долларов США за выделение земельного участка под строительство и обслуживание жилого дома.

Правоохранители задержали взяточника на рабочем месте во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

sbu.gov.ua

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