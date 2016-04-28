На Днепропетровщине председателя сельсовета задержали на взятке в 3 тысячи долларов
18:39, 28 апреля 2016Общество
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Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала на взятке председателя одного из сельских советов Петриковского района Днепропетровской области.
На Днепропетровщине председателя сельсовета задержали на взятке / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал от местного жителя 3 тысячи долларов США за выделение земельного участка под строительство и обслуживание жилого дома.
Правоохранители задержали взяточника на рабочем месте во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Вымогатель требовал деньги за выделение земельного участка / sbu.gov.ua
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