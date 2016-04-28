На Днепропетровщине председателя сельсовета задержали на взятке в 3 тысячи долларов

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал от местного жителя 3 тысячи долларов США за выделение земельного участка под строительство и обслуживание жилого дома.

Правоохранители задержали взяточника на рабочем месте во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.