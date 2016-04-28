ФСБ официально пояснила задержание Веры Савченко на границе РФ

15:27, 28 апреля 2016
Общество
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Автомобиль с сестрой Надежды Савченко был задержан на российской границе, так как та находится в розыске.

Вера Савченко / Фото УНИАН

Об этом сообщает ТАСС.

"Вере Савченко не позволили ​покинуть территорию России, так как находится в федеральном розыске по делу о неуважении к суду", - сообщили  в пресс-службе погрануправления ФСБ по Ростовской области.

Это первый официальный комментарий по поводу инцедента с Верой Савченко.

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Напомним, что на украинско-российской границе сестра Надежды Савченко Вера пробыла шесть часов.

В течение этого времени его пытались уговорить выйти из машины и проехать в полицейский участок для допроса. Через час после приезда консулов ей вернули паспорт.

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