Антикоррупционный рейд на Одесчине: СМИ сообщили о задержании 6 прокуроров
17:13, 27 апреля 2016Общество
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Областное управление СБУ в Одесской области проводит антикоррупционный рейд, призванный очистить ряды прокуратуры от коррумпированных сотрудников.
По состоянию на 13:00 было задержано 6 прокуроров / Фото УНИАН
Мероприятие проводится по всей Одесчине, проверке подвергаются все прокуратуры, как в Одессе, так и в области, сообщает ZN.UA.
Согласно сообщению, по состоянию на 13:00 было задержано 6 прокуроров, трое – в Одессе и трое - в области.
Отмечается, что источник в центральном управлении СБУ подтвердил проведение обысков и отметил, что "мероприятие в разгаре". Источник в прокуратуре сообщил, что одного из прокуроров задержали по подозрению в получении взятки. Источники отмечают, что количество задержанных может меняться.
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