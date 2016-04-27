Антикоррупционный рейд на Одесчине: СМИ сообщили о задержании 6 прокуроров

Мероприятие проводится по всей Одесчине, проверке подвергаются все прокуратуры, как в Одессе, так и в области, сообщает ZN.UA.

Согласно сообщению, по состоянию на 13:00 было задержано 6 прокуроров, трое – в Одессе и трое - в области.

Отмечается, что источник в центральном управлении СБУ подтвердил проведение обысков и отметил, что "мероприятие в разгаре". Источник в прокуратуре сообщил, что одного из прокуроров задержали по подозрению в получении взятки. Источники отмечают, что количество задержанных может меняться.