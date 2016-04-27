Суд Одессы отказал в запрете массовых мероприятий на Куликовом поле на майские

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, исполнительный комитет Одесского городского совета обратился с иском о запрете 1-10 мая проводить на Куликовом поле различные мероприятия.

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В частности - демонстрации и другие мирные собрания, посвященные памяти погибших 2 мая, участников Антитеррористической операции, мероприятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию молодежи и "Дню патриотической песни". По словам истца, проведение мероприятий несет угрозу безопасности граждан, так как привлечет внимание "большого количества радикально настроенных лиц, имеющих противоположные гражданские позиции". Следствием этого могут стать массовые беспорядки, вред здоровью и жизни людей.

По мнению суда, доводы истца являются необоснованными.

2Общественные организации-ответчики сообщали истцу о намерении проводить любые мероприятия 1-10 мая, а потому фактически пытались реализовать свои права на мирные собрания, поэтому и ограничить их нельзя", - отметили в пресс-службе. По мнению суда, исключение составляет только одна организация - "Автомайдан-Одесса". Последняя планирует проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в ходе которого будет использовать макеты оружия массогабаритного и пиротехника, однако какие именно - не указала.

Использование на мирных собраниях пиротехники не возбраняется, но есть исключения. В частности, как отметили в пресс-службе, согласно Временным правилам обращения в Украине бытовых пиротехнических изделий (утвержденными приказом МВД №1649 от 23 декабря 2003), при проведении массовых мероприятий запрещается использование пиротехнических изделий, которые могут создать опасность травмирования людей осколками, горючими элементами и частями бытовых пиротехнических изделий, двигаются.

В результате суд учел, что истец (исполком) не предоставил "никаких надлежащих доказательств" того, что проведение мероприятий, о которых его извещали, могут создать реальную опасность беспорядков или угрозу здоровью населения. Суд также счел необоснованными доводы истца о возможности скопления лиц с противоположными гражданскими позициями, поскольку "право на мирное собрание не может быть ограничено в случае наличия групп людей с разными взглядами".

"Одесский окружной административный суд постановил: ограничить общественную организацию "Автомайдан-Одесса" в реализации права на мирное собрание путем запрета использования макетов массогабаритного оружия и пиротехники во время проведения мирных собраний на Куликовом поле в период с 1 по 10 мая 2016 года. В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - заявили в пресс-службе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.