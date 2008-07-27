На Закарпатье эвакуировали 300 человек

По состоянию на 13.30, в Закарпатской области в результате стихийного бедствия разрушено и повреждено 32 моста, 1312 м берегоукреплений, подтоплено 1258 усадеб, 226 жилых домов и 1213 га сельскохозяйственных угодий.

Эвакуировано более 300 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В селе Грушево Тячевского района подтоплено 18 усадеб, 3 жилых дома и эвакуировано 73 человека, в селе Тересва, соответственно, - 25 усадеб, 102 человека, в Бедевле – 45 усадеб и 143 человека.

В поселке В.Бычкив подтоплены подвалы 60 домов.

Из-за выхода воды на дорожное полотно приостановлено движение автотранспорта на автотрассе Мукачево - Рогатин - Львов в районе Бедевли, Тересвы, а также в Раховском районе – в районе сел Луг, Костыливка и Ясиня.

Рекой Тиса разрушено земельное полотно на 14-15 км автодороги Рахов-Богдан. Наблюдается перелив воды на автодороге Ужгород - Демечи.

На местах работают аварийные бригады, спасатели МЧС и сотрудники ГАИ.