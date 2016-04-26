Чубаров ввел "чрезвычайный режим" работы Меджлиса, его центральный офис будет в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров заявил сегодня на брифинге.

«Я, как председатель Меджлиса, опираясь на решение Меджлиса от 19 февраля 2016 года, издал распоряжение о введении чрезвычайного режима деятельности органов национального самоуправления крымскотатарского народа в условиях временной оккупации Крыма», - сказал он.

Чубаров отметил, что, согласно распоряжению, с сегодняшнего дня вводится чрезвычайный режим деятельности делегатов Курултая крымскотатарского народа, Меджлиса крымскотатарского народа, его членов и других органов, избираемых Курултаем крымскотатарского народа.

Также, по словам Чубарова, центральный офис Меджлиса будет расположен в Киеве.

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«Деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и его членов, других органов, избираемых Курултаем крымскотатарского народа с момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымскотатарского народа иного решения, организуется председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Местом нахождения центрального офиса Меджлиса крымскотатарского народа определяется Киев», - подчеркнул он.

Чубаров отметил, что координация деятельности Меджлиса на период работы в чрезвычайном режиме возлагается на особое совещание Меджлиса крымскотатарского народа, в который входят: председатель Меджлиса, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев (по согласию), члены Меджлиса, которые постоянно находятся на территории материковой Украины.

«Решения, которые принимаются особым совещанием, обнародуются распоряжением председателя Меджлиса и обязательны для исполнения делегатами Курултая крымскотатарского народа, членами Меджлиса и членами других органов, избранных Курултаем крымскотатарского народа, региональными и местными меджлисами», - отметил Чубаров.

Кроме того, он подчеркнул, что после сегодняшнего обнародования распоряжения о введении чрезвычайного положения в деятельности Меджлиса продолжается обеспечиваться «непрерывная и полноценная работа высшего представительного органа крымскотатарского народа - Меджлиса».

«Таким образом, мы организуем свою дальнейшую деятельность на базе тех представительств, которые заблаговременно открыли на территории материковой Украины. Теперь офис представительства крымскотатарского народа будет в Киеве и будет определяться как центральный. Восемь членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые находятся на материковой части Украины, а также наш лидер – Мустафа Джемилев - будут входить в особое совещание Меджлиса, и этими людьми будет определяться координация всей деятельности Меджлиса. Состав особого совещания может меняться и, скорее всего, это будет происходить в сторону увеличения, но для этого должны возникнуть другие обстоятельства», - подчеркнул он.

Чубаров также назвал решение, принятое оккупационным российским судом относительно запрета деятельности Меджлиса, неправомерным и преступным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, подконтрольный России так называемый "Верховный суд Республики Крым" признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

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