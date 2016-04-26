Чубаров ввел "чрезвычайный режим" работы Меджлиса, его центральный офис будет в Киеве

17:16, 26 апреля 2016
Общество
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров выдал распоряжение о деятельности Меджлиса в чрезвычайном режиме в условиях временной оккупации Крыма.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров заявил сегодня на брифинге.

«Я, как председатель Меджлиса, опираясь на решение Меджлиса от 19 февраля 2016 года, издал распоряжение о введении чрезвычайного режима деятельности органов национального самоуправления крымскотатарского народа в условиях временной оккупации Крыма», - сказал он.

Чубаров отметил, что, согласно распоряжению, с сегодняшнего дня вводится чрезвычайный режим деятельности делегатов Курултая крымскотатарского народа, Меджлиса крымскотатарского народа, его членов и других органов, избираемых Курултаем крымскотатарского народа.

Также, по словам Чубарова, центральный офис Меджлиса будет расположен в Киеве.

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«Деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и его членов, других органов, избираемых Курултаем крымскотатарского народа с момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымскотатарского народа иного решения, организуется председателем Меджлиса крымскотатарского народа. Местом нахождения центрального офиса Меджлиса крымскотатарского народа определяется Киев», - подчеркнул он.

Чубаров отметил, что координация деятельности Меджлиса на период работы в чрезвычайном режиме возлагается на особое совещание Меджлиса крымскотатарского народа, в который входят: председатель Меджлиса, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев (по согласию), члены Меджлиса, которые постоянно находятся на территории материковой Украины.

«Решения, которые принимаются особым совещанием, обнародуются распоряжением председателя Меджлиса и обязательны для исполнения делегатами Курултая крымскотатарского народа, членами Меджлиса и членами других органов, избранных Курултаем крымскотатарского народа, региональными и местными меджлисами», - отметил Чубаров.

Кроме того, он подчеркнул, что после сегодняшнего обнародования распоряжения о введении чрезвычайного положения в деятельности Меджлиса продолжается обеспечиваться «непрерывная и полноценная работа высшего представительного органа крымскотатарского народа - Меджлиса».

«Таким образом, мы организуем свою дальнейшую деятельность на базе тех представительств, которые заблаговременно открыли на территории материковой Украины. Теперь офис представительства крымскотатарского народа будет в Киеве и будет определяться как центральный. Восемь членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые находятся на материковой части Украины, а также наш лидер – Мустафа Джемилев - будут входить в особое совещание Меджлиса, и этими людьми будет определяться координация всей деятельности Меджлиса. Состав особого совещания может меняться и, скорее всего, это будет происходить в сторону увеличения, но для этого должны возникнуть другие обстоятельства», - подчеркнул он.

Чубаров также назвал решение, принятое оккупационным российским судом относительно запрета деятельности Меджлиса, неправомерным и преступным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, подконтрольный России так называемый "Верховный суд Республики Крым" признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

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