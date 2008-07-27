В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям в Крыму.

Как говорится в сообщении МЧС, в воскресенье на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20° тепла, днем 28-30° тепла.