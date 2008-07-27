В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:08, 27 июля 2008Общество
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Ливни, грозы, град, шквал
В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям в Крыму.
Как говорится в сообщении МЧС, в воскресенье на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20° тепла, днем 28-30° тепла.
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