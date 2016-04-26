В мае Жолковский замок снова откроют для посетителей
Впервые за всю новейшую историю древнего Жолковского замка его удалось вывести из аварийного состояния.
Об этом сообщает ZIK.
Директор исторического заповедника Владимир Герич рассказывает, что возобновить культурную достопримечательность удалось благодаря проекту поддержки «Сокровища приграничья – охрана культурного наследия».
«Мы реализовали шесть задач по реставрации Жолковского замка: накрыли крыши, а это уже на века, также восстановили западную башню, укрепили кухонный комплекс и сделали черновой двор с инженерными сетями, и визит-центр для туристов», – рассказал Герич.
Кроме того, в замке восстановили восточную башню, в которой открыли три экспозиционных зала. Во втором зале для посетителей создали единственный в Украине музей – «Идеальный город». Именно так называют средневековую Жовкву, в конце 16 века перестроенную по концепции архитекторов европейского возрождения, в частности Леонардо да Винчи. Философия планировка такого города – максимальное удобство для жителей.
«Центральной частью экспозиции является макет, на котором можно увидеть все домики, которые были в Жолкве. Мы сделали это наглядное пособие согласно инвентарных описей города середины 18 века», – рассказывает сотрудник заповедника Наталья.
Еще одна экспозиция называется «Гетманский зал». Здесь выставили старинные портреты пяти гетманов, которые имели отношение к Жовкве. В целом на реставрационные работы потратили 1 миллион 40 тысяч евро. Профинансировал проект Евросоюз, десятую часть средств выделил Кабинет министров Украины.
«Это для меня действительно большая радость и неожиданность. Когда я приехала сюда два года назад, то даже не знала, за что надо браться в первую очередь, чтобы спасти замок. В реставрацию вложена невероятная работа», – отметила координатор проекта, представитель польской стороны Дорота Хилик.
Свои ворота для посетителей Жолковский замок откроет уже со следующего вторника, 3 мая.