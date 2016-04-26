В мае Жолковский замок снова откроют для посетителей

Об этом сообщает ZIK.

Директор исторического заповедника Владимир Герич рассказывает, что возобновить культурную достопримечательность удалось благодаря проекту поддержки «Сокровища приграничья – охрана культурного наследия».

«Мы реализовали шесть задач по реставрации Жолковского замка: накрыли крыши, а это уже на века, также восстановили западную башню, укрепили кухонный комплекс и сделали черновой двор с инженерными сетями, и визит-центр для туристов», – рассказал Герич.

Кроме того, в замке восстановили восточную башню, в которой открыли три экспозиционных зала. Во втором зале для посетителей создали единственный в Украине музей – «Идеальный город». Именно так называют средневековую Жовкву, в конце 16 века перестроенную по концепции архитекторов европейского возрождения, в частности Леонардо да Винчи. Философия планировка такого города – максимальное удобство для жителей.

«Центральной частью экспозиции является макет, на котором можно увидеть все домики, которые были в Жолкве. Мы сделали это наглядное пособие согласно инвентарных описей города середины 18 века», – рассказывает сотрудник заповедника Наталья.

Еще одна экспозиция называется «Гетманский зал». Здесь выставили старинные портреты пяти гетманов, которые имели отношение к Жовкве. В целом на реставрационные работы потратили 1 миллион 40 тысяч евро. Профинансировал проект Евросоюз, десятую часть средств выделил Кабинет министров Украины.

«Это для меня действительно большая радость и неожиданность. Когда я приехала сюда два года назад, то даже не знала, за что надо браться в первую очередь, чтобы спасти замок. В реставрацию вложена невероятная работа», – отметила координатор проекта, представитель польской стороны Дорота Хилик.

Свои ворота для посетителей Жолковский замок откроет уже со следующего вторника, 3 мая.