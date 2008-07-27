Стихия на западе Украины унесла жизни 13 человек, пятеро из них - дети

В результате сильных грозовых дождей 23-26 июля и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток в западных областях Украины погибли 13 человек, в том числе 5 детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ивано-Франковской области погибли 7 человек, из них 4 детей; в Черновицкой области - 6 человек, из них 1 ребенок. Судьба 2 человек остается неизвестной (Ивано-Франковская область - 1 человек, Черновицкая область - 1 человек).

По состоянию на 7.00 воскресенья на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются подтопленными 20 тыс. 970 жилых домов и 17 тыс. 975 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 145 автомобильных и 252 пешеходных моста, размыты 212,41 км автомобильных дорог.

Во Львовской области подтоплены 5 тыс. 551 жилой дом и 925 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 39 автомобильных мостов, размыты 21,049 км автомобильных дорог, обесточены 58 населенных пунктов;

в Закарпатской области подтоплены 163 жилых дома и 2000 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 3 автомобильных моста;

в Тернопольской области подтоплены 268 жилых домов, без электроснабжения остался 61 населенный пункт;

в Черновицкой области подтоплены 1 тыс. 379 жилых домов, 1 тыс. 601 га сельскохозяйственных угодий, без электроснабжения остались 52 населенных пункта, повреждены 8 автомобильных и 41 пешеходный мост;

в Ивано-Франковской области, которая больше всего пострадала, подтоплены 258 населенных пунктов, 14 тыс. 086 жилых зданий, 14 тыс. 491 га сельскохозяйственных угодий, размыты 61,56 км берегов, повреждены 41,66 км и разрушены 24,47 км берегоукреплений рек, разрушены 18,45 км дамб, повреждены и подтоплены 209 автомобильных и 214 пешеходных мостов, в том числе один на автодороге государственного значения, повреждены 214,71 км автомобильных дорог и 481 шт. водопропускных труб, затоплены 8 водозаборов, отключены от энергоснабжения 160 населенных пунктов, 72 ЛЭП и 1058 трансформаторных подстанций, не работают 137 АТС, без связи остались 259 населенных пунктов.

Главной задачей остается поиск и оказание помощи пострадавшему населению. Усилиями спасательных сил в сложных погодных условиях спасены 1 тыс. 208 человек, эвакуированы 1 тыс. 503 человека и отселены 6 тыс. 757 человек.

Проводятся мероприятия по расчистке русел рек, укреплению берегов, откачке воды из подтопленных помещений, возобновлению электроснабжения в населенных пунктах, подвозу воды, продуктов питания и медикаментов в пострадавшие районы, проводится информирование населения об обстановке и мерах, предпринимаемых для ее улучшения, ходе аварийно-спасательных и первоочередных восстановительных работ.

Одновременно с отселением жителей подтопленных домов проводятся эвакуационные мероприятия по зонам возможного затопления.

К выполнению вышеупомянутых работ привлечены 1 тыс. 520 человек, 455 единиц техники.

Комиссия по ликвидации последствий паводка принимает все необходимые меры для нормализации ситуации в регионе.

Общую координацию действий осуществляет министр МЧС Владимир ШАНДРА.