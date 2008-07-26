Шандра: люди не хотели отселяться - не верили, что может так затопить

Больше всего от наводнения страдают Ивано-Франковска, Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА. По его словам, по состоянию на 14.00 26 июля подтоплено 15 тыс. 514 жилых дома, около 17 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 317 населенных пунктов остаются без электроснабжения, повреждено 145 автомобильных мостов и 95 пешеходных.

Министр сообщил также, что размыто 140 км автодорог. По его словам, эти данные касаются Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Он отметил, что больше всего пострадала Ивано-Франковская область.

В.ШАНДРА также сказал, что отселены 6 тис.757 человек и спасены вертолетами и плавсредствами 673 человека. Он отметил, что наибольшей проблемой, с которой столкнулись спасатели, это та, что люди не хотели отселяться, поскольку не верили, что может быть такая большая вода. По мнению министра, в будущем нужно строить большие дамбы на реках, поскольку нынешняя вода на много метров превысила существующие дамбы.