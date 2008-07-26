В Ивано-Франковске Руслана презентует новый альбом «Амазонка»

Сегодня на Вечевой площади в городе Ивано-Франковске будет выступать народная артистка Украины Руслана ЛЫЖИЧКО в рамках всеукраинского тура в поддержку своего нового альбома “Амазонка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщила сама певица.

Жители и гости Ивано-Франковска впервые за последние 5 лет увидят шоу-концерт РУСЛАНЫ. В Ивано-Франковск певица прибыла из Майами (США), где в течение недели работала на студии Hit Factory.

Во время своего тура РУСЛАНА уже презентовала свое новое европейское шоу на сценах под открытым небом в городах Львове, Алчевске Луганской области, Харькове. Затем она будет выступать в Одессе, Симферополе, Днепропетровске и Запорожье. Премьер-шоу РУСЛАНЫ прошли весной в Баку, Софии, Каннах, Стамбуле, Белграде и Бухаресте.

«В своем туре я призываю украинцев присоединиться к антипиратской кампании, поддержать лицензионную украинскую музыку, покупать или загружать музыку через официальные источники, которые гарантируют качество и платят авторские отчисления артистам», – сказала РУСЛАНА.