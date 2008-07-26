В Верховинском районе на Прикарпатье начались страшные ураганы

В Верховинском районе Ивано-Франковской области начался ураган.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в штабе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковске сообщил председатель облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. По его словам, «в эти минуты мне сообщили, что страшные ураганы начались в Верховинском районе». «Есть опять много разрушений, - отметил губернатор, - есть селевые потоки, есть разрушение дорог. Но руководство районов сработало удачно и все люди были отселены в безопасные места».

По мнению Н.ПАЛИЙЧУКА восстановительные работы начнутся после того, как начнется спад воды. В то же время он заметил, что пока сумму ущерба невозможно установить. Однако он «чрезвычайно большой».