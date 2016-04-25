Порошенко наградил орденами и медалями еще 219 бойцов АТО, среди которых 11 – посмертно

Об этом сообщают в пресс-службе главы государства. Отмечается, что президент подписал соответствующий указ о награждении 219 военнослужащих, среди которых 11 героев – посмертно.

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В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден полковник Алексей Дроздов, начальник штаба – первый заместитель командира воинской части – полевая почта В3950. 12 августа 2014 года полковник Дроздов, командуя батальоном территориальной обороны, лично возглавил штурм населенного пункта Буловинское, неподалёку от города Дебальцево Донецкой области. Своими умелыми действиями Дроздов обеспечил успешное выполнение боевой операции, и под постоянным огневым поражением противника был освобожден указанный населенный пункт. Во время штурма, находясь на боевой машине, получил сначала огнестрельное ранение, а потом - осколочное ранение стопы. Несмотря на это, батальон выполнил задачу командования в полном объеме.

В числе награжденных орденом «За мужество» III степени старший сержант Алексей Болдырев (посмертно), который был главным сержантом взвода механизированной роты механизированного батальона воинской части А1302. С 14 октября 2014 года принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. 29 октября под прицельным снайперским огнем установил флаг Украины на метеовышке Донецкого аэропорта. В течение декабря 2014 года, в условиях невозможности обеспечения бойцов, которые удерживали терминал аэропорта, сквозь шквальный минометный и артиллерийский огонь, Болдырев в руках носил боеприпасы с метеовышки. 9 декабря 2015 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Опытное получил взрывную травму, несовместимую с жизнью.

Орденом «За мужество» III степени также награжден солдат Олег Бондарчук (посмертно). Он был стрелком-санитаром отделения взвода охраны роты охраны 40 батальона территориальной обороны. С августа 2014 года он находился на опорном пункте №4004 в районе села Покровка Донецкой области, задачей которого был отпор вражеским силам, которые заходили в Украину с территории России для оказания помощи незаконным военным формированием. 29 августа 2014 года наши военнослужащие приняли бой и отразили нападение террористов на опорный пункт, который подвергался систематическим минометно-артиллерийским обстрелам. В ходе боя Бондарчук получил ранение, несовместимое с жизнью.

Медалью «Защитнику Отечества» награжден сержант Игорь Галимон – старший разведчик группы специального назначения роты специального назначения отряда специального назначения воинской части (полевая почта В2336). Он проявил смелость и решительность во время ведения боев с 24 августа 2 сентября 2014 года в районе Иловайска. В составе подразделения мужественно отражал нападения сепаратистов, несмотря на постоянные артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, принимал участие в прорыве из окружения, уничтожении бронетехники и живой силы противника в составе подразделения близ населенного пункта Новокатериновка. Оказывал первую медицинскую помощь раненым. Во время выхода из окружения получил ранение.