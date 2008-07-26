Союз архитекторов опровергает заявление Черновецкого

Киев не нуждается в разработке нового Генерального плана, необходимо начать работать с существующим Генпланом, разработанным в 2002 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Киевской организации национального совета архитекторов Украины (КОНСАУ) Вадим ЖЕЖЕРИН.

По его словам, заявления чиновников Киевской администрации об отсутствии Генерального плана Киева не соответствуют действительности.

«В 2002 году Институтом генплана был разработан отличный Генеральный план, который получил госпремию. Генеральный план Киева является документом перспективного развития, учитывающим рост города, и его необходимо начать реализовывать», - сказал В.ЖЕЖЕРИН и добавил: «Но наши депутаты на него не обращают внимания. За последние годы власти города ни разу не обратились к нам за консультациями по Генеральному плану, а сейчас говорят, что его почему-то нужно разрабатывать заново».

Он отметил, что срок действия Генерального плана Киева, разработанного в 2002 году, заканчивается в 2020-м. «Только четкое выполнение генерального плана позволит остановить хаотическую застройку города и направить ее в нужное русло», - добавил В.ЖЕЖЕРИН.

Как сообщал УНИАН, председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года, поскольку, по его мнению, существующий план 2002 года устарел и не отвечает реальный ситуации в столице.