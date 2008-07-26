Как прошло рассмотрение жалоб на результаты тестирования?

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) завершил прием и рассмотрение апелляций по результатам внешнего тестирования в 2008 году.

Всего в течение 1 июня - 18 июля в УЦОКО поступило 2 тыс. 820 апелляционных заявлений участников, которые не удовлетворены своими результатами, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Это составляет 0,28% от общего количества выполненных тестов, тогда как в практике других стран этот показатель колеблется вокруг отметки 1%, отметили в Информцентре.

Больше всего выпускники обжаловали результаты по украинскому языку и литературу – 48,16% всех апелляционных заявлений, и математике – 38,3%. Меньше всего жалоб вызвали результаты тестирования по зарубежной литературе и основам экономики – по 0,18%.

Для рассмотрения заявлений была создана апелляционная комиссия УЦОКО, которой в выполнении апелляционных экспертиз тестовых заданий помогали четыре профессиональные группы: одна группа для осуществления технической экспертизы – распознавания работ и верификации символов после сканирования, а также три предметные группы, которые проводили повторную проверку бланков ответов по украинскому языку и литературе (15 человек), математике (10 человек) и истории Украины (6 человек).

Результатом десяти заседаний Апелляционной комиссии стало повышение результатов 12 участникам тестирования, что составляет 0,43% от общего количества апеллянтов и 0,0012% от всего количества выполненных тестов.

Как сообщалось, в этом году внешнее тестирование охватывало одиннадцать предметов и проходило в две сессии: основная проходила с 22 апреля до 4 июня, дополнительная – с 26 июня до 4 июля. За это время были написаны, проверены и отправлены результаты 1 миллиона 9 тысяч 834 тестовых заданий.