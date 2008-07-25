Памятник комсомольцам установят в Симферополе

В Симферополе планируется установить памятник «Комсомольцам всех поколений».

Депутаты Симферопольского городского совета приняли решение о согласовании места размещения памятника на территории Детского парка по проспекту имени Кирова. Об этом говорится в решении горсовета, текстом которого располагает УНИАН.

Власти Симферополя приняли такое решение после рассмотрения обращения общественной организации «Союз ветеранов Комсомола Крыма», заключения Министерства культуры и искусств автономии о разрешении установки памятника «Комсомольцам всех поколений», а также в соответствии с рядом законов.

«Союз ветеранов Комсомола Крыма» пока не уточняет, как именно будет выглядеть памятник.