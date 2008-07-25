Газпром и Туркменистан договорились о рыночной цене на газ

В рамках рабочего визита делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем МИЛЛЕРОМ в Туркменистан состоялась встреча с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ, в ходе которой было подписано соглашение о принципах ценообразования на туркменский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

Как отметил А.МИЛЛЕР: «Зафиксированные в соглашении договоренности о рыночных принципах ценообразования в рамках долгосрочного контракта на закупку газа в Туркменистане стали еще одним значимым шагом по развитию нашего сотрудничества».

Кроме того, подписано соглашение об участии «Газпрома» в инвестиционных проектах в газовой сфере на территории Туркменистана. Как сказал А.МИЛЛЕР: «Достигнуты договоренности о финансировании и строительстве «Газпромом» новых магистральных газопроводов с востока страны, обустройстве месторождений и об увеличении мощности туркменского участка Прикаспийского газопровода до 30 млрд. куб. м. «Газпром» примет участие в его строительстве».

В ходе визита стороны также договорились о строительстве в Ашхабаде офисного здания для представительства «Газпрома» и здания для филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

По итогам встречи стороны отметили, что партнерство «Газпрома» и Туркменистана выходит на принципиально новый уровень, и выразили уверенность в успешной реализации всех совместных проектов.

Справка УНИАН. Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 года. В рамках соглашения ООО «Газпром экспорт» (100% дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия соглашения.

Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия - Центр», проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями, «Газпром» обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов «Газпром» выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.

12 мая 2007 года Президентами России, Казахстана и Туркменистана была подписана совместная декларация о строительстве Прикаспийского газопровода.

20 декабря 2007 года правительствами России, Казахстана и Туркменистана было подписано Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода.

Цель строительства газопровода - транспортировка природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.

Предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять: до 10 млрд. куб. м в год из Туркменистана; до 10 млрд. куб. м в год из Казахстана.