Командование Черноморского флота РФ отрицает получение подозрения от прокуратуры Украины
19:53, 22 апреля 2016Общество
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В пресс-службе Черноморского флота РФ заявили, что командующий Александр Витко не получал от Главной военной прокуратуры Украины никаких писем с обвинениями.
Александр Витко / morpolit.milportal.ru
"Никаких писем, "подозрений" или бандеролей командующий Черноморским флотом, конечно же, не получал. И даже не знал об их существовании", - цитирует представителя пресс-службы ЧФ ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, главная военная прокуратура объявила и вручила подозрение Витко в совершении особо тяжких преступлений против Украины.
Отмечалось, что официальное подозрение было вручено по месту пребывания Витко в г. Севастополе курьерской службы международной доставки "DIMEX".
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