Командование Черноморского флота РФ отрицает получение подозрения от прокуратуры Украины

"Никаких писем, "подозрений" или бандеролей командующий Черноморским флотом, конечно же, не получал. И даже не знал об их существовании", - цитирует представителя пресс-службы ЧФ ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, главная военная прокуратура объявила и вручила подозрение Витко в совершении особо тяжких преступлений против Украины.

Отмечалось, что официальное подозрение было вручено по месту пребывания Витко в г. Севастополе курьерской службы международной доставки "DIMEX".