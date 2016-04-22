Украинские спецслужбы за год пресекли деятельность более 300 ДРГ - Порошенко

17:33, 22 апреля 2016
Общество
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В Украине за год силовики пресекли деятельность более 300 разведывательно-диверсионных групп.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Запорожье.

По его словам, враг продолжает засылать в Украину, в том числе и в Запорожскую область ДРГ.

«К чести наших спецслужб и правоохранительных органов я могу отметить, что за последние 12 месяцев Службой безопасности Украины совместно с пограничниками, Нацполицией, Нацгвардией была пресечена деятельность более 300 разведывательно-диверсионных групп», - заявил Порошенко.

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«89% из них использовали самодельные взрывные устройства... они прошли подготовку в соответствующих тренировочных лагерях на территории Курской, Белгородской и Ростовской областей», - отметил президент.

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