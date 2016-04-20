Журналисты рассказали о схемах, по которым украинцы покупают молдавские паспорта

Чтобы получить паспорт Республики Молдова и путешествовать по Евросоюзу без виз, украинцы прибегают к разным схемам. Законные и незаконные варианты описывает в своем расследовании молдавское издание Anticorupti.

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При наличии молдавских корней, используя абсолютно законный путь, можно получить паспорт примерно за год. Это обойдется всего в 25 евро по действующему курсу в Украине. Об этом сообщили в консульстве Молдовы в Одессе, которое, в частности, занимается вопросами гражданства всего Юга страны, то есть Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Также существует ряд посредников, которые занимаются исключительно законными услугами, помогая собирать и оформлять все необходимые документы и не соглашаясь даже за дополнительную плату обходить закон.

"Когда позвонили по одному из объявлений и попросили помощи в оформлении гражданства, но отметили, что молдавских корней в родословной не имеется, посредник ответил, что подобными вещами не занимается, поскольку они незаконны", - рассказывают авторы материала.

На рынке поддельных документов существует целый ряд схем. Чаще всего, отмечается в расследовании, в популярных соцсетях посредники открыто предлагают сделать фальшивый паспорт. Ценовая политика разнится - от 2,5 тысяч гривень до 2 тысяч евро. Также отличаются и сроки изготовления - одни посредники обещают "все сделать" за несколько дней, другие - в течение 8 месяцев. Такие полярные сроки и цена могут быть связанными с тем, что в данной нише работают и много мошенников, которые берут деньги в качестве предоплаты и не выполняют обещанное.

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Один из посредников, говорится в материале, предлагает за 2000 евро и несколько месяцев сделать не молдавский, а румынский паспорт – в Украине действует программа репатриации, а доказав молдавские корни, автоматически подпадаешь под данную программу. С присягой посредник обещает помочь.

Другой незаконный вариант – посредник делает поддельные молдавские корни, а потом без проблем можно получить паспорт.

Еще одна схема, которую предлагают посредники, состоит в том, чтобы изготовить молдавский паспорт, на основании того, что паспорт уже был, но потерялся. За свои услуги мошенники просят 300 евро, из них 20 - предоплаты. Нужно передать посреднику деньги, имя на украинском языке и латинице, а также фотографии. Как заверяют мошенники, они делают документы напрямую с Молдовой, а справка из архива вовсе не важна, даже свидетельство о рождении будет настоящим молдавским.

"В Молдове еще летом 2014-го года именно Интерпол выявил преступную махинацию получения незаконного молдавского гражданства украинцами. Одна из схем, которую проворачивали украинские граждане, чтобы получить биометрические паспорта наряду с молдаванами, связана с общим советским прошлым Республики Молдовы и Украины. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, несколько чиновников создали свой "бизнес", - говорится в расследовании.

Согласно схеме, поступало заявление о якобы утере советского паспорта, после чего чиновники фальсифицировали официальные записи советских документов (форма 1), клея фотографии лица заказчиков в юности с серией и номером паспортов бывших советских граждан, которые эмигрировали.

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По данным Министерства информационных технологий и связи Республики Молдова, за последние 5 лет гражданство этой страны получили 3 413 иностранца. Из них 1 256 украинцев. Представители Министерства говорят, что за период с 2011 по 2015 год были выявлены 216 случаев ложной идентичности молдавских граждан и 41 попытка получить молдавское гражданство обманным путем. B то время как чиновники Министерства уверяют, что они сообщили в Генеральную прокуратуру по поводу всех этих случаев, статистические данные показывают обратное. С 2010 года было выдано всего два указа Президента Республики Молдова (от 27 марта 2010 года и от 15 января 2016 года) о лишении гражданства Республики Молдова на основании вышеуказанного закона.

"Таким образом, фактически схема, в которой задействованы, в том числе должностные лица, работает, "фальшивые№ паспорта изготовляются, но ответственности за это никто, как правило, не несет – Погранслужба занимается выявлением поддельных паспортов, а в данном случае паспорта настоящие, только выданы они на основе поддельных справок, Миграционная служба не отслеживает даже факты получения лицом еще одного гражданства, а полиция ждет материалов от этих ведомств", - подытожили авторы расследования.

Добавим, что 20 апреля Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев.