В шести областях из-за ненастья без света остались 212 населенных пунктов

В ночь на 24 июля в результате осложнения погодных условий, в частности, сильного дождя и порывов ветра местами до 20 м/с и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в шести областях Украины произошло обесточивание 212 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обесточено в Ривненской области 128 населенных пунктов, Одесской – 28, Винницкой – 24, Хмельницкой – 21, Николаевской – 10 и Волынской – 1.

Работы по возобновлению электроснабжения проводят аварийные бригады облэнерго.