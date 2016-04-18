"ЛитПолУкрбриг" в июне примет участие в многонациональных учениях в Польше

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в ходе этих учений «ЛитПолУкрбриг» развернет бригадный операционный командный пункт в учебном центре Нова Демба и примет определенные подразделения в свое подчинение.

Такую роль многонациональной бригады определили во время конференции по координации, которая состоялась на днях в Варшаве.

Как отметил майор Адам Паньчик, начальник секции S-3, участие в Anakonda-16 повысит слаженность и совместимость «ЛитПолУкрбригу» с подразделениями вооруженных сил других государств.

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«Anakonda-16 открывает возможность для нас наладить взаимодействие с представителями вооруженных сил 24 стран-участниц. Участие в обучении - это наша инвестиция в повышение профессионального мастерства, укрепление доверия и взаимопонимания между военнослужащими-участниками», - отметил заместитель начальника штаба «ЛитПолУкрбриг» Михал Малышко.

В учениях Anakonda-16 примут участие военнослужащие из Албании, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Германии, Венгрии, Косово, Латвии, Литвы, Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США. Этапы обучения Anakonda-16 пройдут одновременно на всех военных полигонах Польши.