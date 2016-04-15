На Львовщине СБУ задержала женщину-солдата ВСУ, агитировавшую за расширение "Новороссии"

Как сообщает пресс-центр СБУ, старший солдат одной из воинских частей, которая имела доступ к секретной информации, вне службы распространяла в сети российские пропагандистские штампы, агитировала за расширение территории так называемой "Новороссии", открыто поддерживала существование террористических псевдообразований "ДНР/ЛНР", а также в соцсетях призывала к насильственному изменению конституционного строя и уклонению от мобилизации.

Сотрудники спецслужбы задержали 40-летнюю женщину-военнослужащего при содействии военной службы правопорядка.

13 апреля в ходе обысков по месту проживания злоумышленницы правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Проверяется информация о возможных фактах разглашения военнослужащей государственной тайны.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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