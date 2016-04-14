Бунт в Луцком СИЗО: 26 заключенных устроили погром и порезали себе вены (фото)

15:17, 14 апреля 2016
Общество
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В Луцком следственном изоляторе 26 заключенных порезали себе предплечья рук, требуя ослабления режима содержания.

volynnews.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГПтСУ в Волынской области, 13 апреля около 22.10 в Луцком следственном изоляторе заключенные устроили бунт, требуя послабления режима содержания и получения непредусмотренных законодательством льгот и преимуществ.

В частности, заключенные внутренних камер постов №№4,5,6 стучали в двери камер, выбрасывали из камер личные вещи, выливали воду, поджигали личные вещи, повреждали имущество камер. В результате противоправных действий 26 заключенных порезали себе предплечья рук. Для оказания медицинской помощи прибыли 3 кареты скорой медицинской помощи. Трое заключенных были доставлены в лечебное учреждение. После оказания квалифицированной медицинской помощи заключенных вернули в следственный изолятор.

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Как отмечается в сообщении, противоправные действия заключенных были пресечены собственными силами заведения примерно в 23.50. Полиция и другие правоохранительные органы не задействовались.

«Целостность камер не нарушена, все заключенные остались в своих камерах. Физическая сила и специальные средства к заключенным не применялись. Травм и телесных повреждений сотрудники не получили. В настоящее время чрезвычайное происшествие локализовано, оперативная обстановка в следственном изоляторе контролируемая, все заключенные находятся на своих местах», - заверяют в пенитенциарной службе.

В настоящее время чрезвычайное происшествие локализовано, оперативная обстановка в следственном изоляторе контролируемая, все заключенные находятся на своих местах. По данному факту проводится служебное расследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, по фактам массовых беспорядков в СИЗО следственным отделом Луцкого ОП ГУ Нацполиции сегодня начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 391 (злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний) и ст. 392 (действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний) УК.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления объективной истины. Ход досудебного расследования находится на контроле руководителя Луцкой местной прокуратуры.

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