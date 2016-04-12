Касько сегодня не придет на допрос в Генпрокуратуру

Об этом он сообщил в эфире Громадського.

«За мной велась слежка. Также слежка велась и за моим адвокатом. Это является преступлением. По закону, это должно быть немедленно внесено в Единый реестр, и после этого должно начаться расследование», — сказал Касько.

Экс-заместитель генпрокурора добавил, что никаких следственных действий в здании ГПУ с ним не проводилось. А вручили лишь новую повестку на завтра.

«Мы им в письменном виде сообщили, что не сможем прибыть завтра на допрос», — отметил Касько.

В свою очередь, адвокат Касько Назар Кульчицкий сообщил, что повестка на допрос в ГПУ была подготовлена еще 8 апреля.

«Сообщение о подозрении было подготовлено еще 8 апреля. Однако, вчера был единственный день, когда все адвокаты были за пределами Киева», — подчеркнул Кульчицкий.

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Отметим, что фотокопию указанного документа выложил в Facebook член Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Андрей Стельмащук.

"Этим я, Касько Виталий Викторович, сообщаю о невозможности прибытия по вызову следователя 12.04.2016 г. из причин несвоевременного получения повестки о вызове и недостаточности времени для подготовки к допросу моими адвокатами", - сказано в сообщении.

Один из адвокатов экс-заместителя генпрокурора Евгений Грушовец отметил в своем Facebook, что за ст. 135 УПК Украины его подзащитного должны были уведомить о допросе не позднее, чем за три дня до него. Согласно документу, Касько просит перенести допрос на другой день и сообщить об этом в установленном законом порядке.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько зачитали подозрении в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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Как утверждают в ГПУ, сообщено о подозрении с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело в отношении него, чем пытается его дискредитировать.