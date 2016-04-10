Командующий ВМС: Одесситы стойко противодействуют угрозе дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в своем поздравлении одесситам по случаю 72-й годовщины со дня освобождения города от фашистских захватчиков.

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«Прежде всего, поздравляю с праздником мира и свободы освободителей Одессы и одесситов, переживших оккупацию. К сожалению, живых свидетелей той страшной войны становится все меньше и меньше, но мы будем всегда помнить подвиг старших поколений», - говорится в поздравлении. По словам Гайдука, в мире нет ничего дороже, чем человеческая жизнь и мир, и одесситы, «убедившись в этом еще раз в связи с российской агрессией против нашей страны, объединились и стойко противодействуют угрозе дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе».

Как заявил руководитель вида Вооруженных сил Украины, «Военно-Морские Силы с первых дней перебазирования на материковую часть Украины прилагают все усилия для обеспечения региональной стабильности и безопасности, защиты страны с морского направления». Он заверил: «в дальнейшем мы вместе с нашими боевыми побратимами из других видов Вооруженных Сил и силовых структур, а также совместно со всеми неравнодушными к судьбе Родины людьми будем усиливать оборонную мощь нашего независимого государства».

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Сегодня в Одессе проходят торжества по случаю 72-й годовщины со дня освобождения города от фашистских захватчиков. Среди основных мероприятий – возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Парке культуры и досуга имени Тараса Шевченко, возложение венков и цветов на воду на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины и отряда морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, к стеле «Крылья Победы» на пл. 10 апреля, а также фестиваль духовых оркестров «Весенняя Одесса» на Думской площади.