Адвокат Савченко: Пока политики пытаются договориться, без допуска врачей мы ее потеряем

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Идет четвертый день сухой голодовки Надежды Савченко в СИЗО-3 г. Новочеркасск. Ни у кого нет достоверных сведений о состоянии здоровья Надежды. До начала сухой голодовки никто не проводил медицинского обследования состояния ее организма. Никто не может сказать сколько она сможет выдержать", - написал адвокат.

По словам Полозова, при СИЗО нет больницы, и если ухудшение здоровья произойдет внезапно, оперативно помочь Савченко никто не сможет.

"Украинских врачей до Надежды не допустили. Нет никакой информации, в какой стадии переговоры о допуске к ней немецких врачей. Российских медиков сама Надежда отказалась допускать к себе, о чем в письменном виде уведомила руководство СИЗО", - сообщил он.

Как и его коллега Марк Фейгин, Полозов заявил, что любые разговоры о выдаче или обмене украинской летчицы сейчас "ничем и никак не подтверждаются".

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"Единственным человеком в России, который способен принять решение о ее дальнейшей судьбе, является президент Путин. Он хранит молчание. Все остальное - слухи, догадки и спекуляции на подвиге героя Украины Надежды Савченко", - подчеркнул он.

Адвокат добавил, что намерен отправиться в СИЗО к Савченко в понедельник и встретиться с ней, если ему "не воспрепятствуют и она еще будет там".

"Сейчас же, необходимо сосредоточить усилия на допуске к ней независимых врачей, которые смогут обследовать ее. Иначе, пока политики пытаются договориться, мы ее потеряем", - заключил Полозов.