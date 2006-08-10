Как Александр Пономарев день рождения праздновал (фото)

Александру Пономареву - 33. Свой день рождения, 9 августа, он отпраздновал в ресторане «Мамбо» на бульваре Дружбы народов. VIPу удалось «подсмотреть» происходящее, чем с удовольствием и делимся.

«Мамбо» - ресторан латиноамериканский. И глядя на энергичного именинника можно с уверенностью сказать, что этот стиль ему абсолютно к лицу.

Заведение предлагает блюда боливийской, аргентинской, мексиканской, бразильской, чилийской кухни.

Цены в ресторане довольно демократичными. Салаты и холодные закуски от 17 до 56 грн., горячие закуски от 24 до 83 грн., супы - 15-30 грн., рыбные блюда от 21 до 94 грн., десерты от 15 до 65 грн., вина в среднем 20 грн. за 100 мл., коктейли в среднем 25 грн.

Изюминка меню - родизио, блюдо из 12 видов мяса.

Все это гости могли отведать в одном из четырех залов ресторана: "Тростниковой хижине", "Поляне кактусов", "Рио" или в "Испанском дворике".

Вечером «серебряный голос Украины» прибыл в ресторан в сопровождении 20-летней супруги Вики, студентки экономического факультета университета им. Шевченко, и дочери от первого брака Зои.

Именинник сам встречал всех на входе и заранее предупреждал, что вечер пройдет в испанском стиле и все будут пить вино и текилу.

На веселье и застолье к популярному исполнителю съехалось множество гостей, знаменитых и не очень. Количество друзей подсчитать было сложно, но тот факт, что цветы именинника из ресторана увозили автомобилями, уже о чем-то говорит.

VIP-ua