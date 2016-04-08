В Одессе суд продлил на 25 дней арест россиянина-фигуранта "дела 2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Малиновский районный суд города принял сегодня.

Срок содержания Мефедова в СИЗО продлен до 3 мая.

На данной мере пресечения настаивал представитель обвинения, аргументируя тем, что, оказавшись на свободе, обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия, уехав из Украины.

После объявления вышеуказанного решения Мефьодов заявил, что объявит сухую голодовку.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2015 года Малиновский районный суд отменил право внесения залога для 5 фигурантов дела о беспорядках 2 мая 2014 года, после чего Мефедов порезал себе руку в зале суда.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистски настроенных граждан. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором и погибло большинство людей.

Сейчас в Малиновском районном суде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядков, которые имели место в центре города. Материалы о пожаре в Доме профсоюзов выделены в отдельное производство. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых 5 содержатся под стражей (в том числе и двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.

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