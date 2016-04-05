Из-за активных обстрелов боевиками на Луганщине могут закрыть все пункты пропуска

В результате вчерашнего обстрела боевиками Новозвановки и Станицы Луганской погиб военнослужащий 59-й бригады и еще трое получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что с 21:00 до 24:00 террористы периодически обстреливали пгт Станица Луганская в районе «Нового моста» и пешеходного перехода. Разрушений и пострадавших нет.

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«Кроме того, в 13:10 незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе посёлков Новозвановка и Калиновое. В результате погиб военнослужащий 59-й бригады и еще трое получили ранения», - говорится в сообщении.

В связи с обстрелами боевиками населенных пунктов на линии разграничения руководитель Луганской ВГА Георгий Тука заявил, что в случае дальнейшего обострения ситуации будут закрыты все пункты пропуска в области.